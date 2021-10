Palermo: oggi udienza del processo Salvini per il caso Open Arms. Si decide sui testimoni

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Dopo il flop di ieri del Comsiglio Europeo diviso e conflittuale sulla spinosa questione dei migranti, oggi in Italia, nel bunker del carcere di Pagliarelli, a Palermo, si tiene l'udienza per il processo all'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini davanti ai giudici della seconda sezione del tribunale. Per la procura, "l'accusa è sostenibile". La difesa ribadisce: "Fu una scelta dell'intero governo". Oggi, si decide sui testimoni citati dalle parti, dall'ex presidente del consiglio Conte all'attore Richard Gere, che salì sulla nave bloccata nel Canale di Sicilia. - (PRIMAPRESS)