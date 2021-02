Palermo: oggi i funerali a Caccamo di Roberta Siragusa, la 17enne gettata in un burrone dal fidanzato

(PRIMAPRESS) - PALERMO - A Caccamo oggi l'ultimo saluto a Roberta Siracusa, la 17enne uccisa e gettata in un burrone, probabilmente, dall'ex ragazzo. Durante i funerali, gli amici della giovane, con una lettera, le hanno chiesto "scusa per non avere capito fino in fondo" e hanno chiesto giustizia. Nell'omelia l' arcivescovo di Palermo monsignor Lorefice ha ricordato che "l'uomo ha due strade: la relazione e la violenza. La violenza ha distrutto e rubato una vita". In carcere a Palermo, il 19enne, Pietro Monreale, accusato dell'omicidio ha appiccato il fuoco nella sua cella. - (PRIMAPRESS)