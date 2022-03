Palermo: nuove misure cautelari per l’infermiera no-vax che fingeva di inoculare il vaccino

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Nuova misura cautelare per l'infermiera già agli arresti domiciliari perché aveva finto d'iniettare il vaccino anti-Covid ad alcuni pazienti no vax, in cambio di denaro, a Palermo. La donna, contraria ai vaccini, avrebbe simulato decine di somministrazioni, svuotando la siringa su una garza, a persone ignare di essere così senza co- pertura vaccinale. L'infermiera è rite- nuta responsabile di 47 episodi di fal- so ideologico e peculato. Le certificazio i verdi degli ignari "falsi" vaccinati saranno sequestrate. - (PRIMAPRESS)