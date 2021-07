Palermo: nubifragio nel capoluogo con numerosi interventi dei vigili del fuoco. La pioggia ha provocato profonde crepe a numerosi stabili

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Nubifragio in nottata su Palermo,dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere automobilisti intrappolati in strade e sottopassi. Ieri la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione sulla Sicilia settentrionale per rischio idrogeologico e temporali. Per liberare gli automobilisti sono intervenuti a supporto i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio. Numerosi, stamane,i servizi di controllo e verifiche in appartamenti e abitazioni dove la pioggia ha provocato infiltrazioni e crepe. - (PRIMAPRESS)