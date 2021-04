Palermo: le mani della mafia sulla ristorazione gourmet. Arrestati due imprenditori legati a Calvaruso

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Arresti domiciliari per due imprenditori palermitani,nell'ambito dell'inchiesta che a Pasqua ha portato all'arresto del boss Giuseppe Calvaruso, rientrato dal Brasile per trascorrere le feste in famiglia. Gli arrestati sono Giuseppe e Benedetto Amato, proprietari del noto ristorante Carlo V, nel centro storico di Palermo. Sono accusati di essere i prestanome del boss, ritenuto socio occulto dell' attività. Sequestrati anche beni e conti correnti per 2.500.000 euro. - (PRIMAPRESS)