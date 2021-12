Palermo, droga tra le confezioni di carne in un centrale di spaccio al quartiere Ballarò: 31 arresti della Dda

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Tra le vendita di confezioni di carne anche quella di droga in una centrale di spaccio h24 a Palermo,dove i carabinieri di San Lorenzo,coordinati dal procuratore aggiunto della Dda, De Luca,hanno arrestato 31 persone,di cui 8 in carcere e 23 ai domiciliari. Per tutti l'accusa, a vario titolo, è di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di droga.Tre distinti gruppi criminali, strettamente legati tra loro, che si rifornivano di droga nel popolare quartiere di Ballarò per poi rivenderla a Partanna Mondello, Borgo Nuovo, San Giovanni Apostolo. - (PRIMAPRESS)