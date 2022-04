Palermo: confiscati beni per 100 mln al re dei detersivi Giuseppe Ferdico ritenuto contiguo alla mafia

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Confiscato il patrimonio di Giuseppe Ferdico,imprenditore palermitano 65enne leader nel settore detersivi. La confisca, per un valore di 100 mln di euro, è irrevocabile. Il procedimento nasce da indagini eseguite tra il 2006 e il 2008 in cui l'imprenditore era indagato per contiguità alla famiglie mafiose di Acquasanta e San Lorenzo. Confiscate quote societarie di 6 imprese, 4 complessi immobiliari commerciali e industriali,4 conti correnti, 13 terreni, 16 appartamenti e 2 ville in lo- calità Tommaso Natale e Sferracavallo. - (PRIMAPRESS)