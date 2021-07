Palermo: conclusa l'operazione "Bivio 2" dei Carabinieri con l'arresto di Giulio e Francesco Caporrimo, boss delle scommesse online

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Operazione "Bivio 2", la seconda in due giorni a Palermo: i Carabinieri hanno arrestato 8 presunti componenti del mandamento mafioso di Tommaso Natale, accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni aggravate,danneggiamento e incendio. Centrale la figura del boss Giulio Caporrimo,già arrestato in passato. L'indagine ha fatto luce su una serie di gravi reati commessi dagli arrestati,a cominciare dallo stesso Giulio Caporrimo e dal figlio Francesco,che avevano investito sulle scommesse on line. - (PRIMAPRESS)