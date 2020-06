Palermo: colpo al mandamento di San Lorenzo e Tommaso Natale con l'operazione dei carabinieri "Teneo". Torna in carcere il boss Caporrimo

(PRIMAPRESS) - PALERMO - I carabinieri di Palermo hanno eseguito 9 ordinanze di custodia in carcere e una ai domiciliari nei confronti di 10 indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso,estorsioni e furto aggravati,violazione delle prescrizioni imposte dalle misure preventive. L'operazione "Teneo"rappresenta un nuovo colpo nei confronti del mandamento mafioso di Palermo di San Lorenzo e Tommaso Natale. Torna in carcere Giulio Caporrimo, era appena uscito lo scorso anno riprendendo il controllo del mandamento. - (PRIMAPRESS)