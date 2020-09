Palermo: blitz antidroga dei carabinieri nella piazza del mercato del Capo. Arrestate 11 persone

(PRIMAPRESS) - PALERMO - I carabinieri di Palermo hanno arrestato 11 persone, una ai domiciliari, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Base di spaccio era la piazza del mercato del Capo, con vedette e pusher che garantivano le dosi di droga di giorno e di notte, con turni serrati. Gli stupefacenti erano nascosti in magazzini e garage nei pressi della piazza. Lo spaccio avveniva anche vicino a istituti scolastici del quartiere Capo. - (PRIMAPRESS)