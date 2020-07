Palermo: azzerate dai Carabinieri due bande di estorsioni e droga attive anche in Emilia Romagna e Puglia

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Azzerate due bande del palermitano dedite a rapine, estorsioni e traffico di droga. Agivano anche in altre regioni, con stretti collegamenti alla mafia. In Sicilia, Emilia Romagna e Puglia i Carabinieri di Palermo hanno eseguito 24 ordinanze di custodia. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere, estorsione, tentata rapina, detenzione e cessione illegale di armi, furto aggravato,ricettazione,simulazione di reato, produzione e traffico di stupefacenti e lesioni personali. - (PRIMAPRESS)