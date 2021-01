Palermo: arrestati dai Carabinieri 16 affiliati del clan mafioso Tommaso Natale. Trovato esplosivo per assaltare i portavalori

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Colpo a un mandamento strategico di Cosa nostra,quello di Tommaso Natale: arrestate 16 persone per associazione a delinquere di tipo mafioso,tentato omicidio,estorsioni e minacce. Documentata la formazione della famiglia Zen-Pallavicino, dotata di esplosivo e armi per assaltare portavalori e benzinai e incassare denaro per affiliati e detenuti Emersa anche la gestione nel quartiere Zen,da parte del capo Giuseppe Cusimano della distribuzione alimentare a favore delle famiglie più bisognose,soprattutto durante il lockdown di marzo scorso. - (PRIMAPRESS)