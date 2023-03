Palermo: arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro ritenuta la cassiera della famiglia mafiosa

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Arrestata dai carabinieri del Ros, con l'accusa di associazione mafiosa, Rosalia Massina Denaro, la sorella del boss Matteo. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe aiutato il fratello durante la lunga latitanza e avrebbe ge- stito per suo conto la "cassa" della "famiglia" e la trasmissione dei "pizzini" per consentire al copomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini. Rosalia è la maggiore delle 4 sorelle di Messina Denaro, ed è madre di Lorenza Guttadauro, avvocato che assiste lo zio super-boss ora in carcere. - (PRIMAPRESS)