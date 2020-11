Palermo: allerta meteo in tutta la Sicilia. Autostrada chiusa in alcuni tratti

(PRIMAPRESS) - PALERMO - La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico,fino alle 24 di oggi.Il livello d'allerta per Palermo,dove piove da ieri sera,è arancione.Allagamenti lungo la zona di Viale Regione Siciliana. L'asse che collega le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo è stata chiusa in alcuni tratti per allagamenti nei sottopassi. Traffico rallentato nella zona industriale di Palermo e nel sottopassaggio Guarnaschelli.Ritardi nel traffico ferroviario verso l'aeroporto. - (PRIMAPRESS)