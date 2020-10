Palermo: abbandonata una neonata in ospedale con il Covid. La mamma è irrintracciabile

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Una donna ha lasciato la figlia neonata in ospedale a Palermo, dopo che il tampone Covid ha riscontrato che la bimba era positiva. La donna era andata con la figlia in ospedale proprio per fare il tampone. Avuto l'esito del test sulla bimba, era stata allontanata dall'ospedale per le procedure anti-Covid:non è più tornata. La direzione sanitaria ha cercato di rintracciarla per giorni, poi ha avvertito le forze dell'ordine del possibile abbandono. - (PRIMAPRESS)