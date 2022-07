Palermo: 12 arresti al clan Porta Nuova di Cosa Nostra. Operazione scaturita dalle indagini dell’omicidio Incontrera

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Colpo al mandamento di Porta Nuova a Palermo, storico clan di Cosa Nostra. I carabinieri hanno eseguito 12 misure cautelari, 4 in carcere, 8 ai domi- liari, sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso,traffico e spaccio di stupefacenti,violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso. L'operazione, come la precedente, è scaturita dalle indagini per l'omicidio di Giuseppe Incontrera, il 30 giugno, uno dei capi mandamento. - (PRIMAPRESS)