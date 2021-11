Palazzo Chigi: Cabina di regia, fissati 34 articoli domani in discussione al CdM. Ancora nessuna soluzione per taxi e NCC

(PRIMAPRESS) - ROMA - La cabina di regia tra Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza sul ddl concorrenza, che domani arriva in Cdm, ha redatto un testo di 34 articoli. Diverse, però, le questioni rimaste aperte: per esempio sulle regole per taxi e Ncc. Sulle concessioni in generale solo una mappatura dello status quo,base per futuri interventi sulla messa a gara. Con ritardi sulle concessioni idroelettriche interverrà lo Stato. Ambulanti e concessioni balneari sono fuori dal Ddl. - (PRIMAPRESS)