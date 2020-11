Pakistan: una 16enne cristiana denuncia violenze ma la polizia non avrebbe dato corso alle indagini

(PRIMAPRESS) - PAKISTAN - Rapita, violentata, costretta a convertirsi all'Islam e poi data in sposa a uno dei suoi rapitori. E' quanto accaduto a una 16enne cristiana nel distretto Faisalabad in Pakistan che ha denunciato i fatti alla polizia. Dopo le violenze fisiche e le costrizioni anche dietro minaccia di uccidere la sua famiglia, la ragazza avrebbe denunciato la violenza, secondo il capo della comunità cristiana, Baba Intizan Gill, che ha però riferito che "dopo 72 ore la polizia non aveva ancora registrato la denuncia contro i rapitori". - (PRIMAPRESS)