Pakistan: ritrovato il corpo della bambina di 4 anni scomparsa mercoledì scorso. E' stata violentata ed uccisa

(PRIMAPRESS) - PAKISTAN - Una bimba di 4 anni è stata violentata e uccisa in un distretto della provincia pachistana del Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha reso noto la polizia. La piccola era scomparsa lo scorso mercoledì. Il suo corpo è stato ritrovato in un canale di scolo da alcuni passanti. Al momento la polizia indaga su 400persone che si trovano in quella zona, compresi i parenti. Lo scorso anno nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa sono stati registrati più di 180 casi di abusi su bambini e omicidi. - (PRIMAPRESS)