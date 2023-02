Pakistan: morto l’ex presidente Pérez Musharraf (79). Fu alleato chiave Usa dopo l’11 settembre

(PRIMAPRESS) - PAKISTAN - Morto dopo una lunga malattia rara l'ex presidente del Pakistan, Pervez Musharraf. Aveva 79 anni. Aveva guidato l'esercito, da lui guidato dal 1998 al 2007. I capi militari "esprimono sentite condoglianse per la sua triste scomparsa". Autore del golpe del 1999,fu presidente dal 2001 al 2008, quando si dimise per evitare l'impeachment,dopo aver sospeso la Costituzione e imposto la legge marziale nel 2007. Fu alleato chiave degli Usa dopo gli attentati dell'11 settembre. Condannato a morte per alto tradimento,la sentenza fu poi annullata. - (PRIMAPRESS)