Pakistan: esplosione nella moschea di Pashawar rivendicata dal TTP. Salito a 34 il numero delle vittime

PESHAWAR (PAKISTAN) - I talebani pakistani hanno rivendicato la responsabilità dell'esplosione mortale nella moschea a Peshawar in un attacco alla città nel nord-ovest del Pakistan. La potente esplosione ha ucciso almeno 34 persone e lasciato oltre 120 feriti, che erano riuniti in preghiera, secondo quanto riferito da Shafiullah Khan, vice commissario a Peshawar.

Sarbakaf Mohmand e Omar Mukaram Khurasani - due funzionari dei talebani pakistani, noti come Tehreek-e-Taliban (TTP) - hanno rilasciato dichiarazioni in cui affermano che l'esplosione è stata una "vendetta" per la morte del militante del TTP Khalid Khorasani l'anno scorso.

Il TTP è un'organizzazione terroristica straniera designata dagli Stati Uniti che opera sia in Afghanistan che in Pakistan. La CNN non può verificare in modo indipendente le affermazioni del gruppo.