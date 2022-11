Pakistan: arrestato il papà di Saman Abbas la ragazza uccisa a Reggio Emilia. Avviata la richiesta di estradizione

(PRIMAPRESS) - PAKISTAN - Potrebbe essere estradato in Italia il padre di Saman, la ragazza pakistana uccisa lo scorso 30 aprile a Reggio Emilia perchè si era rifiutata per un matrimonio combinato dalla sua famiglia. In Pakistan il padre di Saman Abbas, è stato arrestato. La notizia dell'arresto di Shabbar Abbas, era stato dato alla trasmis- sione 'Quarto Grado'. Il padre e la madre erano tornati nel loro Paese, subito dopo la scomparsa della figlia e la settimana scorsa il governo italiano aveva richiesto un mandato d'arresto per i coniugi, indagati per la morte di Saman. Potrebbero aprirsi trattative per l'estradizione. - (PRIMAPRESS)