Pakistan al buio: un guasto della compagnia elettrica di Stato mette in blackout l’intero paese

PAKISTAN - Un enorme blackout in tutto il Pakistan con le principali città, comprese Karachi, Islamabad, Lahore, e Peshawar, che sono rimaste al buio. A provocarlo è stato un guasto alla rete della compagnia elettrica di Stato. Lo hanno reso noto dagli uffici dell' amministrazione cittadina di Islamabad, ma non è stato precisato cosa abbia provocato il guasto. E non è stata neanche fornita una tempistica sul ripristino del sistema.