Padova: sintomi da coronavirus per Arturo Lorenzoni che corre nel Veneto contro Zaia alle prossime regionali

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Sintomi di presenza di positività al Coronavirus per il candidato del Veneto Arturo Lorenzoni che correrà a contrastare l’attuale governatore Zaia. "I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi nel reparto di malattie infettive per procedere con vari accertamenti", fa sapere lui stesso dall'ospedale di Padova dove è in osservazione. "L'ossigenazione è buona,la temperatura è scesa, e nelle prossime ore si procederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione", ha detto il candidato presidente del centro sinistra in Veneto. - (PRIMAPRESS)