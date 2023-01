Padova: muore una donna 83enne in un incendio scoppiato al 6º piano di un condominio. Inutili i soccorsi dei Vigili del Fuoco

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Un incendio scoppiato in casa di una pensionata a Padova causa la morte dell'83enne. Il corpo dell'anziana è stato trovato dai vigili del fuoco al 6º piano di un condominio mentre spegnevano le fiamme. Inutile l'intervento degli operatori sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate. E' possibile che le fiamme siano partite da un fornello della cucina. Gli ultimi 3 piani dell'edificio sono stati evacuati. - (PRIMAPRESS)