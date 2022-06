Padel: il Mas si aggiudica la fase di Roma e Provincia della Coppa dei Club di Msp Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - È il circolo romano Mas Padel a vincere la fase di Roma e provincia della settima edizione della Coppa dei Club, campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia. nella finale disputata al Madiba Padel Club, il Mas Padel ha battuto 3-1 l’Augustea, con il capitano Andrea Legrottaglie che ha potuto alzare il trofeo. Assegnati anche i titoli degli altri due tabelloni: nell’High Team, il Padel Colli Portuensi 2 ha superato 3-2 il X4 Padel Club al doppio misto di spareggio, mentre nello Starter Team è stato l’Infinito Padel a battere il Mas Padel C (3-1). L’attenzione ora si sposta sulle finali nazionali della Coppa dei Club, in programma dall’8 al 10 luglio al Padelmania di Pescara, a cui sono qualificate sia il Mas Padel che l’Augustea, oltre a Latina Padel Club, Padelmania Pescara (circolo ospitante), Ternana Padel e Pro Padel Perugia (Umbria), Padel Villanuova Empoli (Toscana) e i veneti del Padel Village For You Team, in attesa della conclusione delle fasi regionali in Sardegna, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. - (PRIMAPRESS)