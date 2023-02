Pace per l’Ucraina: a Roma oggi fiaccolata ad un anno dall’invasione russa. Il corteo da Largo Ricci

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà questa sera Sabato 25 febbraio, alle ore 18, la Fiaccolata per la Pace promossa da "Europe for peace" a un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina. (Largo Corrado Ricci). "Nel giorno dell’anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina - si legge nel sito degli organizzatori - riteniamo sia doveroso dedicare un momento per ricordare tutte le vittime di questa ennesima sciagura. Di più: crediamo sia importante prendersi un momento e chiarirsi internamente se si è per la Guerra e la violenza o per la Pace e la nonviolenza. Perché non possiamo sapere come può evolvere questa situazione e in che tempi. In questa tragica ricorrenza e con le prospettive di una guerra potenzialmente nucleare che perdura e perdurerà ancora, la proposta di Europe for Peace è di accompagnare le tante manifestazioni di Pace che ci saranno in tutto il mondo, compiendo un gesto concreto, ciascun di noi". - (PRIMAPRESS)