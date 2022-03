Ostia: a 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini la performance del Gruppo della Creta dedicata al regista

(PRIMAPRESS) - ROMA – A 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il prossimo 5 marzo, alle ore 16.00, al Parco dedicato al regista nel comune di Ostia, lì dove avvenne la barbara uccisione del Poeta di Casarsa, al Teatro Valmisa, Fattore K e Gruppo della Creta, in collaborazione con MediArteCultura, presenteranno WHO IS ME da il Poeta delle Ceneri(opera autobiografica di Pier Paolo Pasolini) con la regia di Alessandro Guerra. Lucia Bendia, accompagnata dal violoncello di Simone Sitta, fa rivivere il poeta, intento a raccontare a se stesso, gli snodi della sua vita, evocando i motivi delle sue scelte artistiche e del suo pensiero sul mondo. L’iniziativa è voluta fortemente dal Teatro del Lido di Ostia, dal Parco Letterario Pasolini e dal CHM Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia. - (PRIMAPRESS)