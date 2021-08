Oscar del Cinema a Los Angeles: le candidature italiane entro il 13 ottobre 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’ANICA è stata invitata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a designare il film italiano che concorrerà alla 94^ Edizione degli Academy Awards- categoria Film Internazionale- International Feature Film Award. La designazione dovrà essere espressa prendendo in considerazione le candidature la cui prima distribuzione in Italia sia avvenuta tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Le candidature dovranno pervenire all’ANICA entro e non oltre il 13 ottobre 2021. La Commissione di Selezione visionerà i film candidati e si riunirà per la designazione, che dovrà essere comunicata all’Academy entro martedì 1°novembre 2021. L’annuncio delle nomination è previsto per l’8 febbraio 2022 mentre la cerimonia di consegna degli Oscars® si terrà a Los Angeles il 27 marzo 2022. - (PRIMAPRESS)