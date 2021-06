Origini Covid-19: Usa-Ue chiederanno al vertice del 15 giugno indagini "approfondite"

(PRIMAPRESS) - USA - Americani ma questa volta anche l'Europa, sempre più convinti di dare il via ad una vera inchiesta sull'origine del virus. "Senza interferenze" sottolineano dalla Casa Bianca perchè le carte degli 007 Usa arrivate sul tavolo di Biden lasciano pensare ad una manipolazione di laboratorio. Per questo sia gli Stati Uniti che l'Europa si apprestano a chiedere un'indagine più "approfondita" sulle origini del Covid-19. In una bozza,che i Paesi si augurano di adottare al vertice Ue-Usa il 15 giugno, si chiede una "fase due" di indagine "trasparente, basata sui dati, e libera da interferenze". Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali gli Stati Uniti avrebbero chiesto alla Ue di sostenere uno studio sulle origini del virus. - (PRIMAPRESS)