Oregon (USA): tre morti in una sparatoria al market Safeway. Uno è il killer colpito dagli agenti intervenuti

(PRIMAPRESS) - USA - Sono almeno tre le persone morte a seguito di una sparatoria all'interno di un supermercato Safeway in Oregon ieri notte. L'incidente è stato segnalato poco dopo le 19:00. ora locale al Forum Shopping Center di Bend, una piccola città sul fiume Deschutes, a circa 130 miglia a sud-est della capitale dell'Oregon, Salem. Lo stesso autore della sparatoria sarebbe tra i morti, secondo quanto riferito dalla emittente ABC News riprendendo una fonte del dipartimento di polizia di Bend.

La polizia ritiene che il sospetto sia entrato dal retro del centro commerciale e abbia inizialmente sparato in un parcheggio per poi sparare vicino all'ingresso ovest. Il primo ferito trasportato in ospedale è deceduto subito dopo. Una seconda persona è rimasta vittima del fuoco. Gli agenti intervenuti hanno risposto alla sparatoria colpendo l'autore del gesto. Di lui non si conoscono ancora le generalità e cosa l'abbia spinto al folle gesto.

