Orbetello, il thinking machine alla rassegna di filosofia Orbe-Tech

(PRIMAPRESS) - ORBETELLO - DOMANI sabato 7 agosto alle ore 21.30 nello spazio di Torre Saline ad Albinia (Orbetello), Salvatore Amato (Università di Catania), Valentina Chiesi (Università Cattolica di Milano), Giacomo Marramao (Università ROMA TRE) Bruno Montanari (Università di Catania e Cattolica di Milano), Eric Sadin (saggista) dialogheranno sul tema “Il politico al tempo del post-pensiero”.

Se il XX secolo è stato, secondo varie definizioni, il secolo della “post-metafisica” e della “post-modernità”, il XXI inaugura il tempo del post-pensiero. Se, infatti, quella funzione cerebrale che è il pensare tende a venir meno, diventa impossibile dar forma al suo prodotto, cioè a un pensiero che si faccia «politica». D’altra parte, ciò che oggi è ancora definita “politica” si manifesta nel linguaggio pubblico e mediatico non più sotto la forma culturalmente elaborata di “visione della società”, ma attraverso quella impressionistica dello spot, che non si rivolge alle teste, ma alle pance. Nato in collaborazione con l’associazione “Filosofia in Movimento”, Orbe-tech è un vero Domenica 8 agosto si chiude l’Orbetello Piano Festival con “German piano masters” il piano recital di Leonel Morales dedicato a Beethoven e Brahms.



