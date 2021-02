Operazione Marte: stasera alle 21,55 atterrerà Perseverance un robot della Nasa alla ricerca di tracce di vita

(PRIMAPRESS) - USA - Se su Marte ci sono tracce di vita lo scopriremo tra poco. Una navicella della Nasa si presenterà stasera alle 21,55 (ora italiana) sull’orizzonte del pianeta rosso per far atterrare Perseverance: un rover - robot con le ruote - incaricato di esplorare il suolo, scavare, raccogliere campioni di terreno ed effettuare analisi per cercare elementi compatibili con la vita. La speranza è quella di riportare, con una missione successiva, alcuni di quei campioni sulla Terra per studi più approfonditi. - (PRIMAPRESS)