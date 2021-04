Operazione dei Nas nel milanese contro prodotti online venduti come rimedi per il Covid-19

(PRIMAPRESS) - MILANO - Venticinque confezioni di olio Cbd, ricavato dalla cannabis e integrato con vitamina D era pubblicizzato e venduto on line con indicazioni di proprietà terapeutiche contro il Covid 19. Il prodotto è stato sequestrate dai carabinieri del Nas nel Milanese dopo un monitoraggio delle piattaforme di e-commerce nazionali. I prodotti, provenienti da una società romena, erano commercializzati in Italia senza autorizzazione. Nell'operazione anti-truffa sono state sequestrate anche 179 confezioni di cosmetici e 445 di altri prodotti,tutti a base di Cbd, per un valore di circa 44 mila euro. - (PRIMAPRESS)