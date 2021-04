Operazione anti-camorra in 6 province da Napoli a Reggio Emilia con 26 arresti in gruppi legati al clan Fabbrocino

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I Carabinieri di Napoli stanno eseguendo, nelle province di Napoli, Salerno, Imperia,Cosenza, Ancona e Reggio Emilia, 26 misure cautelari verso persone indiziate di far fatto parte di due organizzazioni criminali operanti su Poggiomarino e comuni limitrofi, in lotta per l'egemonia sul territorio,storicamente riconducibile al clan Fabbrocino. Documentate numerose estorsioni e intimidazioni, un importante traffico di sostanze stupefacenti,con canali di approvvigionamento anche dalle 'ndrine calabresi.Sequestrati beni per 50 mln. - (PRIMAPRESS)