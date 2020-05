Open Arms: respinta dalla Giunta per le Immunità l'autorizzazione al processo per Salvini. Ora la parola all'aula del Senato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con 13 sì a favore della relazione del presidente della Giunta Maurizio Gasparri, 7 no e 3 senatori che non hanno partecipato al voto la Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per l’ex ministro Matteo Salvini sul caso Open Arms. Oltre ai 5 della Lega, ci sono stati i 4 voti di Forza Italia (Fi), uno di Fratelli d’Italia (Fdi) e uno delle Autonomie, ma anche quello del senatore ex Movimento 5 Stelle (M5S9 Mario Michele Giarrusso e quello della senatrice M5S Alessandra Riccardi. “La giunta del Senato ha votato stabilendo che Salvini ha fatto il suo dovere, ha agito per interesse pubblico e non privato”. Ha commentato parlando in terza persona il leder della Lega, Matteo Salvini in diretta facebook. Adesso la parola passa all’aula del Senato: “vediamo se Pd e 5Stelle insisteranno per il processo”, dice ancora Salvini. - (PRIMAPRESS)