Ondata di maltempo per una perturbazione atlantica nelle prossime ore a cominciare dalla Lombardia

(PRIMAPRESS) - MILANO - In arrivo nella notte temporali nelle zone del nord-italia. Se da un lato si teme per l’esondazione di alcuni fiumi, dall’altro ci sarà, come hanno anticipato i meteorologi, un abbassamento delle temperature anche di diversi gradi rispetto alla canicola di questi giorni con punte sino a 42°.

Dalle variazioni meteo sarà interessata prima la Lombardia per il passaggio della coda di una perturbazione atlantica in transito sull'Europa centrale. Prime avvisaglie al Nord, dove sono segnalati allagamenti nel Bellunese. Forte vento nella zona di Alessandria. Nella giornata di martedì la perturbazione coinvolgerà ancora il Nord-Est, ma tenderà a scivolare anche verso il Centro-Sud, mettendo fine all'intensa ondata di caldo. - (PRIMAPRESS)