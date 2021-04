Oms: "Inacettabili ritardi della campagna vaccinale in Europa" ma Brusaferro (ISS) guarda al futuro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella scorsa settimana c'è stato un aumento della trasmissione del Covid-19 nella maggior parte dei paesi dell'Europa, con 1,6 mln di nuovi casi e quasi 24 mila decessi. E' l'allarme dell'Oms. L'Organizzazione evidenzia come l'Europa rimanga la seconda più colpita al mondo dall' epidemia del Covid, con quasi un milione di morti e 45 mln di casi. E accusa: solo il 10% della popolazione totale ha ricevuto la prima dose del vaccino e l' avanzamento della campagna vaccinale è inaccettabilmente lenta. La variante inglese propaga ed è dominante in Europa. Dall’Italia il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro cerca di essere tranquillizzante anche se i ritardi evidenziati dal’Oms chiamano in causa anche il nostro paese con intere fasce di cittadinanza che non hanno ricevuto neanche la prima dose. "Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta”, dice Brusaferro. "Veniamo tutti da oltre 1 anno di pressione, sforzo, sofferenza, ma lo scenario verso il quale ci stiamo avviando con decisione ci consente di guardare al futuro con più serenità. Il virus continuerà a circolare ma grazie ai vaccini ci potremo permettere più libertà". - (PRIMAPRESS)