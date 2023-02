Oms: 3 voli carichi di medicinali in partenza per Turchia e Siria

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - La richiesta di forniture di medicinali, ospedali da campo e squadre mediche sono le richieste prioritarie che arrivano dai coordinamenti dei soccorsi in Turchia e Siria dopo il terremoto di lunedì scorso. L’Organizzazione mondiale della sanità ha predisposto squadre di esperti e voli con forniture mediche in Turchia. Una delegazione di alto livello partirà domani per coordinare la l’arrivo di forniture mediche, uno dei quali è già in viaggio per Istanbul, ha dichiarato oggi il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. "I bisogni sanitari sono enormi", ha affermato Iman Shankiti, rappresentante dell'OMS per la Siria.

Il bilancio delle vittime combinato nei due paesi è attualmente di oltre 11.000 persone. I funzionari dell'OMS avevano precedentemente stimato che il bilancio delle vittime potrebbe raggiungere più di 20.000 morti. Intanto oggi ad Hatay è stato salvato un bimbo di 8 anni, Yigy Cakmak dopo 52 ore che era rimasto sotto le macerie. - (PRIMAPRESS)