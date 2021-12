Omicron: la Francia si blinda dai viaggi della Gran Bretagna con misure drastiche. Test 24 ore prima

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il governo francese attuerà più restrizioni per gli arrivi dal Regno Unito. Ci saranno "Drastiche restrizioni" per tentare di rallentare la diffusione della variante Omicron. "Attueremo un sistema di controlli drasticamente più rigido di quello che abbiamo già", ha detto un portavoce del governo. I viaggiatori di ritorno dal Regno Unito dovranno avere un test anti-Covid negativo, effettuato almeno 24 ore prima della partenza (ora sono 48), dovranno osservare un periodo di quarantena, e saranno imposti limiti ai viaggi per turismo nel Paese. - (PRIMAPRESS)