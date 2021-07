Omicidio Voghera, Gip”Adriatici, reazioni sovradimensionate in caso di pericolo”

(PRIMAPRESS) - PAVIA- Nell'ordinanza con cui conferma i domiciliari per l'assessore alla Sicurezza di Voghera Adriatici per l'uccisione di Youns El Bossettiaou il gip di Pavia scrive di "pericolosità dell'indagato" intesa come attitudine a "porre in essere reazioni sovradimensionate nel caso in cui si trovi in situazione di criticità"."Ciò che si vuole evidenziare è che lo stesso Adriatici ha dichiarato di aver estratto la pistola dalla tasca in un momento in cui era ancora lucido e consapevole delle proprie azioni". - (PRIMAPRESS)