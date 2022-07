Omicidio Vassallo: affiorano i depistaggi. Nove indagati tra cui un colonnello dei Carabinieri

(PRIMAPRESS) - SALERNO - La svolta nelle indagini per l’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, piccolo comune del Salernitano, conosciuto da tutti come il "sindaco pescatore", sta rivelando la rete di depistaggi sviluppatasi intorno all'uccisione. L'ipotesi investigativa è che Vassallo sia stato ucciso per impedirgli di denunciare un traffico di droga, di cui era venuto a conoscenza, che coinvolgeva il porto di Acciaroli, frazione di Pollica e nota meta turistica del Cilento. Il sindaco venne ucciso con 9 colpi di pistola la notte del 5 settembre 2010 proprio ad Acciaroli mentre, a bordo della sua auto, stava rientrando a casa. Un omicidio che sconvolse tutta la Regione e che, a distanza di circa 12 anni, rimane ancora avvolto nel mistero. Un passo importante per fare luce sul caso è stato compiuto oggi. Omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga sono i reati su cui stanno indagando i carabinieri del Ros di Roma ed i militari della Sezione Anticrimine di Salerno che, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di nove indagati a vario titolo coinvolti nell'uccisione di Vassallo. Tra questi figurerebbe anche il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, all'epoca dei fatti comandante del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Inoltre, tra gli indagati anche l'ex carabiniere Lazzaro Cioffi, di recente condannato per i suoi rapporti con i trafficanti di droga del Parco Verde di Caivano (Napoli), all'epoca dei fatti alle dirette dipendenze di Cagnazzo. Le indagini dei magistrati di Salerno si stanno concentrando sull'acquisizione delle immagini di una telecamera di videosorveglianza poco distante dal luogo dell'omicidio di Vassallo.





