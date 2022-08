Omicidio stradale Pordenone: l’aviere Usa Julia Bravo potrebbe non essere giudicata in Italia

(PRIMAPRESS) - PORDENONE - Julia Bravo, la 20enne aviere americana che ha investito mortalmente il quindicenne nella notte tra sabato e domenica scorsi, mentre rincasava a piedi dalla discoteca, a Porcia, alle porte di Pordenone, potrebbe non essere sottoposta a processo in Italia. La militare americana da qualche mese era arrivata alla base Usaf di Aviano, dove si trova sottoposta agli arresti domiciliari per omicidio stradale. A vigilare sul rispetto della misura, in attesa dell'udienza di convalida prevista per oggi, sono i carabinieri e la polizia militare Usa del 31° Fighter wing. Intanto, la sua posizione si è aggravata. Gli esami tossicologici hanno confermato che l'indagata si era messa al volante ubriaca 2,09 grammi di alcol per litro di sangue, ossia quattro volte il consentito. - (PRIMAPRESS)