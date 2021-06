Omicidio Samira: condanna all'ergastolo per Mohamed Barbri. Il corpo mai ritrovato della donna

(PRIMAPRESS) - ROVIGO - Condanna all'ergastolo per Mohamed Barbri. La Corte d'Assise di Rovigo, ha accolto le richieste dell'accusa di omicidio e occultamento del cadavere, sostenute dal sostituto procuratore Francesco D'Abrosca e così è scattato il carcere a vita per Mohamed Barbri, 41enne marocchino, che aveva ucciso e occultato il corpo della moglie Samira El Attar (43). Il corpo non si è mai trovato dal 21 ottobre 2019. L’uomo, pur essendo indagato, si era allontanato dall’Italia, i Carabinieri lo hanno ritrovato a Madrid, in Spagna. A quel punto è scattato l’arresto. - (PRIMAPRESS)