Omicidio Saman: arrestato a Barcellona il secondo cugino della ragazza pachistana uccisa

Saman,secondo cugino preso a Barcellona Arrestato a Barcellona il secondo ri- cercato per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa nel Reg- giano dopo aver denunciato la famiglia che voleva costringerla a un matrimonio in patria. La persona arrestata è il cugino della giovane. Prima di lui, nei mesi scorsi, già rintracciati e fermati in Francia un altro cugino e lo zio di Saman. Entrambi sono stati estradati in Italia. Latitanti in Pakistan i genitori della giovane, che sarebbe stata uccisa dai suoi perché aveva detto no alle nozze.