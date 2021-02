Omicidio Placani: arrestato nella notte il convivente della donna sospettato dell'omicidio di Bondeno

(PRIMAPRESS) - FERRARA - Per l'omicidio di Rossella Placani, la 50enne trovata morta ieri mattina a Bondeno (Ferrara) è stato fermato nella notte il compagno convivente, Doriano Saveri, bolognese di 45 anni. Il provvedimento è stato eseguito alle quattro nel Comando provinciale dei Carabinieri L'uomo, artigiano edile,separato,viveva con la vittima, operaia in un'azienda del biomedicale. Interrogato, ha fornito una versione dei fatti "contraddittoria e lacunosa",cui si contrappongono gravi indizi a suo carico. E' stato portato in carcere e le indagini proseguono. - (PRIMAPRESS)