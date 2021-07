Omicidio missionaria Nadia De Munari: arrestate 4 persone vicine alla comunità peruviana dove operava

Nadia De Munari al centro nella foto

(PRIMAPRESS) - PERÙ - Quattro persone sono state arrestate in Perù in relazione all'omicidio della missionaria laica italiana Nadia De Munari, che morì il 24 aprile scorso per le ferite riportate in un'aggressione. Secondo quanto trapelato, due delle persone arrestate sarebbero della stessa comunità in cui la De Munari lavorava. Altre due abiterebbero nelle vicinanze. Volontaria permanente, 50 anni, originaria del Vicentino, la De Munari gestiva 6 asili e una scuola elementare in una baraccopoli peruviana che conta oltre 50 mila abitanti - (PRIMAPRESS)