Omicidio medico a Milano: gli investigatori tornano sulla pista della rapina ma resta il giallo della violenza

(PRIMAPRESS) - MILANO - Gli inquirenti, tra le diverse ipotesi del movente dell’uccisione del ginecologo napoletano Stefano Ansaldi, ucciso ieri sera a Milano in via Macchi, non molto distante dal quadrilatero di vie intorno alla Stazione Centrale, tornano ad accreditare quello della rapina. Il professionista è stato derubato dai suoi oggetti personali. Ansaldi aveva 65 anni, era nato a Benevento e viveva a Napoli dove lavorava come stimato ginecologo presso uno studio privato. Nei primi anni Ottanta aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia alla Seconda Università di Napoli. Anche la versione della rapina resta, tuttavia, un giallo per le modalità violente dell'uccisione. - (PRIMAPRESS)