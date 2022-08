Omicidio Matteuzzi: le motivazioni forti della convalida dell’arresto di Padovani che indignano i familiari della vittima

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Le motivazioni della convalida dell'arresto da parte del gip del Tribunale di Bologna per Giovanni Padovani, il 27enne calciatore marchigiano autore dell'omicidio di Alessandra Matteuzzi (57), hanno il sapore amaro di una morte annunciata per la famiglia della vittima. Il magistrato ha riscontrato la violenza del gesto addirittura indicando la possibilità di poter colpire ancora come un serial killer. Sono le storture e le troppe incongruità di una legge sullo stalking che non riesce, nonostante le denunce delle vittime a trovare una risposta in tempi brevi alla domanda di protezione della persona stolkerizzata. Alessandra Matteuzzi aveva denunciato la persecuzione a luglio ma una indolente giustizia ha ritardato le azioni di protezione: "I testi da ascoltare erano in ferie" aveva detto ieri il Procuratore di Bologna, Giuseppe Amato. La ministra della Giustizia Cartabia ha inviato gli ispettori per verificare eventuali responsabilità. E nella circostanza si sprecano le frasi ripetute come un mantra ma inutili: "Perché fatti del genere non accadano mai più". - (PRIMAPRESS)