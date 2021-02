Omicidio Jiang, si cerca il presunto omicida dello studente di Yale. È stato avvistato ad Atlanta

(PRIMAPRESS) - USA - Mandato di arresto per il 29enne sospettato dell'omicidio di Kevin Jiang, lo studente laureato a Yale ucciso il 6 febbraio scorso. Il ragazzo è stato trovato disteso fuori dalla sua auto in una strada di New Haven,in Connecticut, con ferite multiple da arma da fuoco. Il presunto assassino, laureato al Mit, si troverebbe ad Atlanta, forse armato e pericoloso. Era stato visto nella capitale, Georgia, mentre guidava e si comportava in modo strano, riferiscono le autorità Usa. La vittima, 26 anni, si era da poco fidanzato per sposarsi. - (PRIMAPRESS)